可愛いアメジストラフカット原石

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商品詳細
#ロビンの天然石一覧はこちらカラー···パープルブラジル産117gこちらはお部屋のインテリアとして気軽に取り入れていただきたい天然石です。ブレスレットなどのアクセサリー置き場としても最適です。オレンジ色の可愛らしい虹も見せてくれます。#ロビンの天然石一覧はこちら
http://narcologia.ru/goods/recommended580690.html
http://narcologia.ru/goods/update643095.html
http://narcologia.ru/goods/passionate28113.html
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《アメジストのラフカット5連ロングピアス》
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