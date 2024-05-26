iittala ムーミン　ガラスカード

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商品詳細
ムーミンママ、ミムラ、ミィのガラスカードになります。大切にしておりましたが、飾るところがないので大切にしてくださる方にお譲りします。傷・汚れ等もなくとても美品です。いちぶやぶけてしまいっていますが、箱も付いています。箱の裏側にメモのようなものが書いてあります。画像で確認をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/message363527.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi380247.html
http://narcologia.ru/goods/traverse675326.html
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