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iittala ムーミン　ガラスカード
商品番号 P88745089090
商品名

iittala ムーミン　ガラスカード
ブランド名 イッタラ
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ムーミンママ、ミムラ、ミィのガラスカードになります。大切にしておりましたが、飾るところがないので大切にしてくださる方にお譲りします。傷・汚れ等もなくとても美品です。いちぶやぶけてしまいっていますが、箱も付いています。箱の裏側にメモのようなものが書いてあります。画像で確認をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/message363527.html
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