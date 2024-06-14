ザラホームで購入し一度も使っていないオブジェ(ろうそく立て)。ミッドセンチュリーモダンな彫刻の穏やかな表情が美しいです(*ˊᵕˋ)✩︎‧₊セミマットでサラッとした質感です。高さ30cm素材 セラミック新品未使用 ※元々数ミリの擦れがありますが気にならない程度美術館のような雰囲気に。頭の部分にキャンドルを立てられるようになっていますが単にオブジェとしたりピアスを掛けたりしても可愛いです。francfrancやKino,マイセン,ローラアシュレイやWedgwood(ウェッジウッド)好きにも◎人物顔キャンドル立てキャンドルスタンドろうそく立てロウソク立てキャンドルソイキャンドルツイストキャンドル中世ヨーロッパ白家具ロマプリフランフラン蚤の市市アンティークヴィンテージホワイト石膏陶器磁器セラミックマット￼ベージュ黒イケア女神ミロのヴィーナスヴィーナス女性男性イタリア美術館ミュージアムフランススペインパリ￼￼￼イギリスロンドントレイアクセサリーケースジュエリーケースジュエリーボックス￼プレート小物入れガラスゴールド金￼自由の女神ニューヨークcandleceroteantiquesholderstandwhitebrocantemidcenturyEuroperomapriantiquevintagematikeaStatueofLibertyNewYorkItalymuseumFranceSpainParisuklondon



【未使用】彫刻キャンドルホルダー ミロのヴィーナス オブジェ 白 アンティーク調



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未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調-eastgate.mk



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