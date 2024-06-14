  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調
商品番号 G25017300795
商品名

【未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調
ブランド名 ザラホーム
特別価格 税込 3,376 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ザラホームで購入し一度も使っていないオブジェ(ろうそく立て)。ミッドセンチュリーモダンな彫刻の穏やかな表情が美しいです(*ˊᵕˋ)✩︎‧₊セミマットでサラッとした質感です。高さ30cm素材　セラミック新品未使用　※元々数ミリの擦れがありますが気にならない程度美術館のような雰囲気に。頭の部分にキャンドルを立てられるようになっていますが単にオブジェとしたりピアスを掛けたりしても可愛いです。francfrancやKino,マイセン,ローラアシュレイやWedgwood(ウェッジウッド)好きにも◎人物顔キャンドル立てキャンドルスタンドろうそく立てロウソク立てキャンドルソイキャンドルツイストキャンドル中世ヨーロッパ白家具ロマプリフランフラン蚤の市市アンティークヴィンテージホワイト石膏陶器磁器セラミックマット￼ベージュ黒イケア女神ミロのヴィーナスヴィーナス女性男性イタリア美術館ミュージアムフランススペインパリ￼￼￼イギリスロンドントレイアクセサリーケースジュエリーケースジュエリーボックス￼プレート小物入れガラスゴールド金￼自由の女神ニューヨークcandleceroteantiquesholderstandwhitebrocantemidcenturyEuroperomapriantiquevintagematikeaStatueofLibertyNewYorkItalymuseumFranceSpainParisuklondon
http://narcologia.ru/goods/plaque97007.html
http://narcologia.ru/goods/preference624138.html
http://narcologia.ru/goods/rouge424510.html

【未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調
【未使用】彫刻キャンドルホルダー ミロのヴィーナス オブジェ 白 アンティーク調

【未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調
【未使用】彫刻キャンドルホルダー ミロのヴィーナス オブジェ 白 アンティーク調

【未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調
未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調-eastgate.mk

【未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調
【未使用】彫刻キャンドルホルダー ミロのヴィーナス オブジェ 白 アンティーク調

【未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調
未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調-eastgate.mk

【未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調
未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調-eastgate.mk

【未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調
未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調-eastgate.mk

【未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調
未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調-eastgate.mk

【未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調
置物 天使 おしゃれ 人形 オブジェ 白 ホワイト 小 アンティーク風 置き物 エンジェル ミニ 像 物思い型

【未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調
2023年最新】ウェッジウッド キャンドルの人気アイテム - メルカリ

【未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調
キャンドルホルダー グレイウォッシュ 木製 ラウンド型 Sサイズ 約 W 12.7 × D 12.7 × H 20 cm キャンドルホルダー ロウソク立て ウッド 燭台 キャンドルトレー デコレーション インテリア おしゃれ 北欧 モロッカン アンティーク風 アジアン雑貨 モロッコ BOHO ...

【未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調
バイオリンを弾く白ウサギのオブジェ：浜松雑貨屋　C0pernicus | C0pernicus～コペルニクス～　浜松雑貨屋 powered by BASE

【未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調
置物 天使 おしゃれ 人形 オブジェ 白 ホワイト 小 アンティーク風 置き物 エンジェル ミニ 像 物思い型

【未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調
輸入雑貨 キャンドルホルダー 置物 天使 シルバー ガラスポット ...

【未使用】彫刻 キャンドルホルダー オブジェ 白 アンティーク調
ピッグオーナメント 37362 アンティーク風 おしゃれ かわいい 雑貨 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru