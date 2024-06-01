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- 336♡ラガディ・アン＆アンディ 置物 ペン立て 小物入れ アンティーク 陶器
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商品詳細
★☆ラガディ アン＆アンディ☆★♡♡RaggedyAnn＆Andy♡♡*・゜゜・*:.。..。.:*・'(*゜▽゜*)'・*:.。..。.:*・゜゜・*ボブスメリル社製THEBOBBSMERRILL社製1975年製造 陶器 アンディ全長約15.5㎝×アン約16.5㎝アンティークドール 年代物 希少 貴重 レア物小物入れ ペン立て 置物等に★アンディ中古品 メーカー不明★アン 美品メーカー ボブスメリル当時カントリーショップにて購入しました。購入後袋に入れて暗所保管してました。自宅長期保管品大事に保管していました。ご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：細かいデザインなどは写真にてご確認ください。神経質な方はご遠慮下さい。自宅整理中 大量出品中値下げ❌不可です。#RaggedyAnn\u0026Andy#ラガディアンアンディ#アンアンディ#カントリー雑貨#アメリカンカントリー#コレクション#コレクター
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