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336♡ラガディ・アン＆アンディ　置物　ペン立て　小物入れ　アンティーク　陶器
商品番号 R27847741101
商品名

336♡ラガディ・アン＆アンディ　置物　ペン立て　小物入れ　アンティーク　陶器
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 1,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★☆ラガディ　アン＆アンディ☆★♡♡RaggedyAnn＆Andy♡♡*・゜゜・*:.。..。.:*・'(*゜▽゜*)'・*:.。..。.:*・゜゜・*ボブスメリル社製THEBOBBSMERRILL社製1975年製造　陶器　アンディ全長約15.5㎝×アン約16.5㎝アンティークドール　年代物　希少　貴重　レア物小物入れ　ペン立て　置物等に★アンディ中古品　メーカー不明★アン　美品メーカー　ボブスメリル当時カントリーショップにて購入しました。購入後袋に入れて暗所保管してました。自宅長期保管品大事に保管していました。ご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：細かいデザインなどは写真にてご確認ください。神経質な方はご遠慮下さい。自宅整理中　大量出品中値下げ❌不可です。#RaggedyAnn\u0026Andy#ラガディアンアンディ#アンアンディ#カントリー雑貨#アメリカンカントリー#コレクション#コレクター
http://narcologia.ru/goods/troupe80311.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney447849.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation323321.html
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