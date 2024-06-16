アンティーク　竹製筆立て

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商品詳細
竹筒に山水画の彫刻が施されています。しっかりした彫りが切れ目なく全体に彫られ、自然の艶も出ており飾りものにも映えると思います。骨董店にて購入いたしました。(20年程前)購入後は使用せずにしまっておりました。浅く短いひびが数本あります。木製の経年劣化によるもので、それ程目立つものではありませんが、ご了承頂けたらと思います。サイズ高さ 18cm直径 12〜11cm(楕円)内径 9〜8cm
http://narcologia.ru/goods/subtropical76001.html
http://narcologia.ru/goods/encourage589272.html
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