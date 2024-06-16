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アンティーク　竹製筆立て
商品番号 H91367396628
商品名

アンティーク　竹製筆立て
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

竹筒に山水画の彫刻が施されています。しっかりした彫りが切れ目なく全体に彫られ、自然の艶も出ており飾りものにも映えると思います。骨董店にて購入いたしました。(20年程前)購入後は使用せずにしまっておりました。浅く短いひびが数本あります。木製の経年劣化によるもので、それ程目立つものではありませんが、ご了承頂けたらと思います。サイズ高さ　18cm直径　12〜11cm(楕円)内径　9〜8cm
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