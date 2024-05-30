日展作家　中野敦得 作 常滑焼 オリジナル 三島丸文急須(5)

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お皿/お椀/デザート食器...その他グラス/カップ/酒器...急須素材...陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド...その他焼き物土作りから全て作家による手作りです。茶漉し網も急須本来の手作り網です。（ひとつづつ手で穴を開けています。）お茶がまろやかで美味しくなる常滑の手作り急須をぜひこの機会にお使い下さい。中野敦得（光影）作1953年愛知県常滑市生れる。1972年愛知県立常滑高等学校窯業科卒1974年愛知県立瀬戸窯業高等学校専攻科陶芸コース卒日展入選日本現代工芸美術展10回入選グループ展65回・個展25回サイズ幅約15cm径約10cm高さ約７cm容量約250cc注意充分注意して撮影等しておりますが、お使いのモニターによっては色が違って見える場合があります。