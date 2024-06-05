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三稜石は当shopだけ コレクター必見☆☆石器♪水石
商品番号 C60942462557
商品名

三稜石は当shopだけ コレクター必見☆☆石器♪水石
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 324,425 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少な珍しい滅多にない品　レア　カット　原石パワーストーン盆石鑑賞石庭石加工された石です。ガーデニングテラリウム等にいかがですか？石器かなとも思います。水石かも？専門家に鑑定で価値が上がる可能性あります。
http://narcologia.ru/goods/peroration889115.html
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