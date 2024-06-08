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アンティーク イギリスのチャイルドチェア
商品番号 F44643073497
商品名

アンティーク イギリスのチャイルドチェア
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古いイギリスのチャイルドチェアです。一枚板の使い込まれた座面がとてもよいです。ところどころについているペンキ跡のような汚れもよい雰囲気かなと。チャイルドチェアといえど作りはとてもしっかりしていますので実用はもちろん、グリーンを飾ったりぬいぐるみを置いたり、いつものカバンの定位置にしたり。とてもおすすめです。⚠️古いものです。傷や汚れ、ネジの錆などがあります。古いものに十分なご理解のある方のみご検討くださいませ。【全高】約60cm【奥行き】約30cm【座面】約27.6×27.7cm【座面までの高さ】約31cm素材···木テイスト···洋風
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