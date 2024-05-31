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- 【グリーン】ソファー 2人掛け ソファ 収納付き クッション4個付き 金属脚付き
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商品詳細
【材質】構造部材：パイン集成材 張り材：ファブリック（ポリエステル）クッション材：チップウレタン、スラブウレタン、ポリプロピレン綿カラー:グリーン WF309304DAA【梱包サイズ】幅×奥行×高さ：約1240ｘ580ｘ380mm【外形寸法】幅×奥行×高さ：約1350ｘ780ｘ650mm【座面の高さ】約440mm【収納可能のサイズ】幅×奥行×高さ：約1170ｘ500ｘ60mm【耐荷重】1脚につき約180kg【商品重量】約28kg(1台あたり)【組み立て時間】約20分※梱包サイズと搬入経路のご確認をお願いします。せっかくご購入していただいた商品が出入り口に入らなかったり、想定より余計に費用がかかったりするなどのトラブルを避けるため、必ず梱包サイズおよび搬入経路の要件をご確認ください。商品品質に関してモニターやブラウザなどの設定により、画面の商品質感は実物と異なる場合がございます。
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