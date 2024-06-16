未使用難あり　清水焼　陶あん　大皿

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土渕陶葊先生の作品です。未使用ですが、水洗いを1度しました。箱は、処分しました。最初から、キズありを購入しました。画像2.4.枚目と6枚目以降に載せています。以上をご理解の上よろしくお願い致します。直径 約21センチ高さ 約4.5センチ他にも、同作家作品を出品します。