アメジスト　瑪瑙　トルマリン　共生　ハート　パワーストーン　天然石　ジオード

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商品詳細
薄いグリーンのアメジストのハートです。瑪瑙も共生しており、黒い粒はトルマリンです。縦幅約6.5cm横幅約7.5cm1番厚いところで、厚み約3.5cm多少の傷などは、ご了承ください。届いてからのギャップがないように、写真の加工は行っておりません。おまとめ買いでお値引きします。天然石整理のため赤字で出品します。天然石、海外からの買い付けです。個人保管ですので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。商品はプチプチで梱包いたします。
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