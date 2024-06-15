推し！イエローライモナイト　龍亀

ご覧頂き有難うございます。【507】イエローライモナイト 龍亀66.5×79.7×52.0mm(厚み)出品者推し！大きさもあり磨き、彫りも綺麗な龍亀が入荷致しました。明るめの黄色も(飴色)も素敵です。バランスよく形もいい子です。＊天然石はどのグレードにもあり得る事ですが、天然石特有の凹み、欠け、アタリ、石目、歪み、穴欠け、くすみ、ヒビ、インクルージョン、形状違い、クラック…などなど…なるべく自然光や本来のお色が出るように撮影しておりますがモニターの違いによるお色の出方の違いもございます。＊素人がフリマアプリにて出品しておりますのでお石の名前等も不確かなもの、間違いも多々あると思います。＊上記ご了承のうえ、ご購入をお願い致します。＊ご検討頂けます方はお手数ではございますが必ずプロフのご確認のほうも宜しくお願い致します。



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