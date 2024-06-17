フランク・ロイド・ライト ヴィンテージ ステンドグラス レア型バタフライ・アーチ



フランク・ロイド・ライト ヴィンテージ ステンドグラス レア型 ...



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フランク ロイド ライト ステンドグラスの値段と価格推移は？｜5件の ...



2023年最新】フランク ロイド ライト ステンドグラスの人気アイテム ...



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#全てのステンドグラスはこちらからフランク・ロイド・ライトヴィンテージステンドグラスレア型バタフライ・アーチ大型グラスマスターズ社ティファニー蝶々トロントファブリルガラススタジオバカラサンルイクリストフルアールヌーヴォー天使マリアキリストディズニーアメリカ美術館カナダモネゴッホ犬猫窓ラッセントーマスキンケードフランクロイドライトマルクシャガールクリムトバカラエミールガレドームナンシーマイセンセーブルピュイフォルカクリスタルガラスラリックインテリア飾りオブジェアンティーク好きにこちらは現在廃盤となったアメリカのグラスマスターズ社が、近代建築の三大巨匠の一人であるフランク・ロイド・ライト(FrankLloydWright1867-1959)の再現として作成されたバタフライ・アーチのヴィンテージ・ステンドグラス作品です。レアな形の作品で、蝶々のモチーフからインスピレーションを受けたデザインで、幾何学的なペイントで蝶の伸びた羽が表現されております。フランク・ロイド・ライト財団から正式に許可されたコレクション品です。オリジナルはアメリカ,、イリノイ州、スプリングフィールドにある デイナ・トーマス邸（スーザン・ローレンス・デイナ・ハウス）のウィンドウです。フレームの最下部の中央付近に、FrankLloydWrightの文字で書かれたフランク・ロイド・ライト財団から正式に許可されたことを示す金属製のサインプレートがございます。フランク・ロイド・ライトの8つの建築作品は世界遺産に登録されております。フラットなガラスに、透過性エナメルペインティングで彩色され表面に起伏があり、フレームは金属製です。そしてハンドメイド品で焼成処理を経ているので年月が経ったとしても色褪せることがありません。光に透かすと、驚くほど美しく、エレガントな色合いと存在感を見せてくれるステンドグラスです。こちらの作品は壁にかける用の穴が上部についていますので様々な用途に利用していただけます。【寸法】幅 約49.2cm×13.8cm【状態】金属フレームに時代的な小傷はございますが、非常に美しい状態です。(ヴィンテージの御品です)