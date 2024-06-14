招福三猿★章玉★見ざる★言わざる★聞かざる★置物

招福三猿三代目章玉作見ざる:天然水晶言わざる:生瑪瑙(メノウ)聞かざる:紅水晶石台座付・桐共箱付・巾着付取説は無いです。自宅保管が長かったため、写真6クッション部分に汚れ、黄ばみがあります。写真5石台に白い部分がありますが、最初から付いていました。黄色い巾着も少し汚れがあります。自宅保管ですのでご了承の上お買い求め下さい。発送方法:ゆうゆうメルカリ便にて当方負担で発送致します。その他何か質問等ございましたら気軽にコメント欄までお願い致します。#見猿#言わ猿#聞か猿#日光#栃木県#招福#三猿



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