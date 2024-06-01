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天然石 ブラジル産 希少 レア モリオン タワー 虹 レインボー 魔除け 邪気除
商品番号 Y94171447931
商品名

天然石 ブラジル産 希少 レア モリオン タワー 虹 レインボー 魔除け 邪気除
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

9/10新着ブラジル産の貴重なモリオンのタワーです。モリオンのタワーはとても珍しいかと思います。クラスターなどはよくありますが、タワーはあまり出回っていないように思います。モリオンはどうしても天然のものは見えない線も透けて白く写ってしまいますが、画像のような白い線は実際のお品はほとんど目立ちません。とても艶があり、虹があちこちに垣間見れて綺麗です。2点のみの仕入れです。お好きな方をお選びください(^_^)縦10cm縦9.7cm
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