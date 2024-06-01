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新品　インサルパック　１２本　ABC商会　発泡ウレタンショートフォーム360
商品番号 J29251070879
商品名

新品　インサルパック　１２本　ABC商会　発泡ウレタンショートフォーム360
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品　インサルパック　12本　NEWモデル　ABC商会　発泡ウレタン　ショートフォーム360　ノズルタイプノズルは、１本付きです。消費期限は2024年6月です。新品未使用バラ売り不可値下げ交渉不可領収書は、出せません離島には、発送できません
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