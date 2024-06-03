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昭和当時物　アデリア　アリス　カップ＆ソーサー　５客
商品番号 C63394698506
商品名

昭和当時物　アデリア　アリス　カップ＆ソーサー　５客
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和レトロの可愛らしいアリスのデザインです。１９７０年の当時のもの、箱は贈答用ではなく、クラウンアデリアと書いてあります。耐熱ガラスの継ぎ目のある作りです。重厚感あります。家庭用のお品だったのか、お皿やカップに多少の空気が入っていたりしています。それもまた当時を感じる作りに思います。５客でのお送りとさせていただきます。箱は、ぼろぼろでありますが、安全にお送り出来そうな当時の６客用のものを利用させていただく予定です。カップ直径約９センチ　高さ約７センチ　取手まで入れると長さ１２センチソーサー直径約１４センチ中古品、長期家庭保管である事をご了承くださる方へ。
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