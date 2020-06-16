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鹿角一対　野生日本鹿(本土鹿)インテリア．アクセサリー
商品番号 U71732467007
商品名

鹿角一対　野生日本鹿(本土鹿)インテリア．アクセサリー
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,158 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本土で採取した野生日本鹿の角、一対です。色み、長さが微妙に違いますが2本とも同じ場所で採取しました。インテリアとして、対で飾っても一本づつべつべつに飾っても、素敵です。床の間、玄関、リビングの壁掛けなどでご利用いただけます。短く切って、アクセサリーにしても良いと思います。また、もったいないですが、いぬのガムにも利用出来るようです。サイズ　　右側　長さ　　　　４６cm　　　根元の太さ　直径　４cm　　　中程の太さ　直径　２.５cm左側　長さ　　　　４３cm　　　根元の太さ直径　４cm　　　中程の太さ　直径　２cm#鹿角#日本鹿#本土鹿#自然#インテリア#アクセサリー#床の間#リビング#玄関#壁掛け#飾り#野生#犬おやつカラー···ブラウン素材···自然角長さ···40～49.9cm
http://narcologia.ru/goods/moped369368.html
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