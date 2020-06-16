鹿角一対　野生日本鹿(本土鹿)インテリア．アクセサリー



野生日本鹿(本土鹿)の角一対 インテリア．アクセサリー | ajjawe.ps



工芸・壁飾に】天然 日本鹿の角 一対（大サイズ：約60cm） [0030-0103 ...



野生日本鹿(本土鹿)の角一対 インテリア．アクセサリー 2022超人気 ...



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野生 天然の日本鹿の角 | www.csi.matera.it



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ふるさと納税「鹿の角」の人気返礼品・お礼品比較 - 価格.com

本土で採取した野生日本鹿の角、一対です。色み、長さが微妙に違いますが2本とも同じ場所で採取しました。インテリアとして、対で飾っても一本づつべつべつに飾っても、素敵です。床の間、玄関、リビングの壁掛けなどでご利用いただけます。短く切って、アクセサリーにしても良いと思います。また、もったいないですが、いぬのガムにも利用出来るようです。サイズ 右側 長さ ４６cm 根元の太さ 直径 ４cm 中程の太さ 直径 ２.５cm左側 長さ ４３cm 根元の太さ直径 ４cm 中程の太さ 直径 ２cm#鹿角#日本鹿#本土鹿#自然#インテリア#アクセサリー#床の間#リビング#玄関#壁掛け#飾り#野生#犬おやつカラー···ブラウン素材···自然角長さ···40～49.9cm