【wa/ter】INCENSE STAND 90φ ガラスお香立て

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OBJT by Lee Geon Min OBJT by Lee Geon Min

素材···ガラスブルーの小さいサイズも出品しております。↑完売いたしました！こちらは薄い水色に近い大きいサイズです。一つ一つ手作りされたガラスの美しいお香立てです。定価11550円以外サイトより☟■light(46)色：ライトイエローグリーンLEDによって社会から消えていく蛍光灯の再生ガラスから作られています。私たちの暮らしに灯りを灯しつづけてくれた工業製品に新たな価値を与え、普遍的なものとして再成型しています。〈サイズ〉90φxH30(mm)〈バイヤーおすすめコメント〉ハンドメイドで製作された温かみのあるプロダクトです。気泡の入り方が違ったり、微妙に個体差のある表情をしていて味わい深く、お手元に届くまでワクワクします。よくお手入れ方法についてお問合せ頂くのですが、インセンスの炭や焦げの汚れは拭いて頂くか水洗いで落とす事ができます。末永くお使い頂く為に、汚れが付いたらこまめに洗って頂く事をオススメします。非常に丈夫な再生ガラスが使用されており、滅多に割れる事もありませんので、ご安心してご使用頂けます。#お香立て#インセンスホルダー#ガラス