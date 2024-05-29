魔除け　ラブラドライト2つ

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。お花は商品ではないです。クラック・欠け・模様などは天然石の証です。色々な効果があると言われているラブラドライトですが、魔除けの効果があると言われています。ラブラドライトは、お色が綺麗な天然石なので人気があります。細かい事を気になさらない方、よろしくお願い致します。①縦4.7センチぐらい、横2.5センチぐらい ②縦3.7センチぐらい、横2.8センチぐらい
http://narcologia.ru/goods/browse223591.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical906601.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce410755.html
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