✨飾り映え抜群!お金呼び 招き猫☆白猫右手上げ8号手長•在庫限り

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限定お値下げ中✨《送料込み通常定価12000円→》＊手長猫製作終了・在庫限り招き猫発祥地「常滑製」★白猫右手上げ招き猫8号手長★金呼び・金運招き猫は、色と上げている手でその意味合いが違います。(画像に簡単に載せています)・白猫「左手」上げ:人呼び・人気運人を呼び寄せる力があり、特に飲食店は「客が来ればお金を落とす」この為「白猫左手上げ・人呼び」をお勧めします。◎白猫「右手」上げ:金呼び金運上昇・開運「人よりもお金！」と言うかたは、白猫右手をそばに置いて下さいね。★こちらは、右手で「手長」なのでより強い金運が望めます黒猫の話は黒猫に記載しています。☆存在感ありあり8号サイズ・足〜手先迄の高さ約28㎝・幅約20㎝・奥行約17㎝手が耳より高く上がってるのは、より遠くからも運を呼び寄せる。との事です職人さんにより手塗り手描き(多少の筆ムラや窯傷がある場合があります。画像でご確認、ご了承下さい。)・発送の際は、画像の猫ちゃんを発送させていただきます・参考価格10890円(9900+税)送料別途《注》・送料1000円程もこちらで負担します。・縁起物です。値切りはご遠慮下さいませ。なかなかいい顔をしてますこの子をぜひお側にいかがでしょうか(^-^)/★3号〜10号サイズ白左手・白右手・黒左手・黒右手・在庫ある分はご用命下さいませ。#招き猫#縁起物#厄除け#開運#金運#和風#まねきねこ#猫グッズ#まねき猫#陶器#白猫#魔よけ#招福#千客万来#和物#宝くじ#貯金箱#金呼び#人呼び#勝負運#和柄#猫置物#常滑焼種類...招き猫素材...陶器・磁器テイスト...アンティーク・クラシック,和モダン高さ...20～29.9cm