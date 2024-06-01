ロイヤルコペンハーゲン　キャンドルホルダー

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ロイヤルコペンハーゲンのキャンドルホルダーです。旧宅の出窓に飾っておりましたが、新宅に飾る場所が無い為、整理出品致します。使用に伴い、多少の擦り傷等は付着してると思いますが、状態は良いかと思います。あくまで中古品となり、素人検品とご理解いただきたく、神経質な方はご遠慮ください。また、評価がされていない方はご購入をお控え下さい。物により柔軟剤等の匂いが残っている物もあります。小物や鞄等にサンタマリアノッベッラの香り入れを入れている物がある為、柑橘系等の香りが残っている物があります。誠に申し訳ございませんが、お値引き、お取り置きはいたしかねます。良心的な価格で出品しているつもりですので、常識の無い値引きをコメントされた方は即座にブロックさせて頂きますので、ご了承下さい。