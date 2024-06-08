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ビンテージ　マリリン　パブミラー　版画　置物　インテリア　工芸品　美術品　D1
商品番号 B91146899326
商品名

ビンテージ　マリリン　パブミラー　版画　置物　インテリア　工芸品　美術品　D1
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 35,557 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージなマリリン・モンローのパブミラーです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundの人形商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら割れやかけは見当たらないですが、自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ　マリリン・モンロー　アメリカ　時代物　広告看板　パブミラー　ヴィンテージ　西洋美術　現代美術　版画　抽象版画　置物　アート　工芸品　美術品　アンティーク　現代アート　ヴィンテージモダニズム　柳宗理　海岸風　お洒落　アデリア　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　暮らしの道具　MoMA　Bk10W06203A2871
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