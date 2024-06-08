ラタン花台 ラタン家具 インテリア

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商品詳細
橋之口藤工芸工房橋之口幹夫作花台のみならず、電話台、キッチンカウンターなどにサイドテーブルとしてもお使い頂けます。玄関やリビングなど、お好みの場所でお好きな物を置いてご自由にお使い下さい。カラー...ブラウン種類...その他素材...籐・ラタンテイスト...アンティーク・クラシック,モダン,和モダン,和風高さ...70～79.9cm
http://narcologia.ru/goods/insignificant93782.html
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