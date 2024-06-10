ホピ族　精霊　カチーナドール　カチナドール　ネイティブアメリカン　インディアン



初夏のインテリア―ナンセンスカタログ3789 | ナンセンス



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「繊細で芸術的」なイーグルカチーナはインテリアにオススメ♪1点物のため早い者勝ちです‼️即購入OK⭕️‼️⚠️突然解除する場合がございます。★1点物作品は一期一会です★少しでも心惹かれた方はお早めのご購入をオススメ致します♫以前、セドナのカチーナドールショップで購入したホピ族のイーグルダンサーカチーナです。全てが繊細な作りで迫力があり今にも飛び立ちそうな雰囲気でとてもカッコイイ1点物カチーナです♫⚫︎サイズ 全長 土台含む 頭羽部分まで 19.6センチ 横 羽含む(羽の端から端部分)25センチ 素人寸法のためサイズは誤差があると思います 目安にして下さい⚠️梱包時の際、カチーナを袋に入れると頭の細 長い羽部分が破損する恐れがありますので下半身 部分を直接プチプチで包み段ボールに固定し閉じ た後、段ボールを大きなビニール袋に入れ(水濡 れ防止の為)発送致します。⚠️注意事項を必ず読んでいただきご理解の上 お買い求め下さい↓首のパーツが一部分折れています 9枚目画像ハンドメイドの為、作製時による左右のズレやキズ汚れ等ある場合がございます。細かい事が気になる方、完璧を求められる方、神経質な方はご遠慮下さい。自然のままの木を使用されていますので木本来の汚れヒビ、傷などがございます。色が滲んでいたり色むらや薄い部分があったりしますが購入時からです。(発送前にキレイにしますが)飾っていたので埃が付着している部分もあります。撮影の際の照明や光の具合、お客様のお使いの携帯やパソコンによって画像の色と色合いが異なる場合がございます。写真、説明文を十分にご確認の上ご購入下さい。ご質問等がございましたらご購入前にお気軽にお問い合わせ下さい。その他オススメ↓#ひかりん出品中のセドナグッズ#ひかりん出品中のネイティブグッズイーグルダンスイーグルインディアン雑貨ネイティブアメリカンインディアンインディアングッズカチーナドールカチナドールカチーナ人形カチナ人形精霊アリゾナSednaアメリカン雑貨セドナ雑貨種類...彫像・胸像素材...木製