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- ⭐︎超希少⭐︎STARTER 野茂英雄 ベースボール シャツ ドジャース 刺繍
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商品詳細
★即購入大歓迎★★お値引き交渉大歓迎★★早い者勝ち★★フォロー割フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせていただきます。ご購入前コメント欄に「フォローしました！」とお知らせください(´∀｀)⚫︎〜¥1980→¥100引き⚫︎〜¥2980→¥200引き⚫︎〜¥4980→¥300引き⚫︎〜¥9980→¥400引き⚫︎〜¥9981以上→¥500引き★おまとめ割引おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談承っております。多数出品中ですのでその他の商品もぜひご覧下さい(^_^)↓↓↓↓↓#ASOBISTYLE[商品名]STARTER野茂英雄ベースボールシャツドジャース刺繍[ブランド名]スターター[状態]古着商品になりますが、状態良好でまだまだ着て頂けます！[色]ブルー ホワイトストライプ[サイズ]表記:L着丈:72身幅:55[発送方法]匿名発送にて発送します。梱包用袋に入れ発送します。[詳細説明]1点しかないので、購入気になっている方はお早めに。［備考］＊購入の際は、必ずプロフィールを確認の上ご利用ください。＊商品はあくまで中古です。＊コンディション表記は主観で記載しています。＊サイズ測定も素人採寸になります。＊着画や別カットの写真はご用意できません。＊専用や取り置きなども一切対応いたしません。＊その他メルカリ規約に反することは一切対応できません[関連ワード]#ASOBISTYLEカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏、秋
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