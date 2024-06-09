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Johnstons OF ELGIN ビンテージ　カシミヤマフラー
商品番号 Q30089109282
商品名

Johnstons OF ELGIN ビンテージ　カシミヤマフラー
ブランド名 ジョンストンズオブエルガン
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JohnstonsOFELGINビンテージ　カシミヤマフラー　スコットランド製カラー　ブラウン男女兼用でご使用いただけると思います。サイズ150×30cm素人採寸になりますので多少の誤差はあると思います。中古品になりますので状態に神経質な方はご遠慮ください。
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