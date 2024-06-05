ルイヴィトン モノグラム キャンバス二つ折り財布

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商品詳細
⭐️ご購入検討の方様はプロフ商品説明を必ずお読み下さい。◎値下げしました。 最終値下げ新品未使用ではございませんが傷み等は無く新品と遜色のない品と思います。箱その他の付属品は見つからず廃棄した様なので、財布のみの出品になります。財布以外のもの付属致しません。とても綺麗な品ですがあくまでもUSEDである事をご理解の上、ご検討下さい。梱包はゆうパケットプラス専用箱にて発送致します。詳細はルイ・ヴィトン公式サイトにてお調べ下さい。※こちらの商品は値引き交渉不可の商品です。当方のタイミングで価格変更致します。
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