未使用品☆Drew House Lucky ss Tee ジャスティン・ビーバー

当方のアイテムをご観覧いただきありがとうございます。【商品名】ドリューハウスプリントTシャツ【カラー】ブラック【サイズ】M肩幅：58cm／身幅：54cm／着丈：72cm【付属品】キーホルダー【詳細】世界が注目するシンガージャスティン・ビーバープロデュースによるアメリカ・ロサンゼルス発のアパレルブランドドリュー・ハウス（DrewHouse）立ち上げ当初は商品の販売どころか発売開始の日程も発表されていない中すでに公式のインスタグラムアカウントのフォロワー数は3万人を超えファンの間で早くも大きな話題となりました。ブランドネームの「ドリュー」はジャスティンのミドルネームでから。ジャスティン・ビーバーと交流のあるセレブたちも愛用しそれぞれの着こなし方でインスタなどでも注目を浴びています。今品はデフォルトされたキャラクターが大胆にプリントされたアイテムです。ジャスティンのブランドはユニセックスなので男性と女性の着こなし方の違いがさらにおもしろいところです。他にもアイテムなど、多数出品致しております。よろしければご覧下さい。カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春,夏,秋



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