タ　KITH キス　キャップ　cap tomodachi トモダチ　友達　帽子

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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。幅広くお手頃なアイテムを取り揃えて迅速に対応出来るように心掛けて行きます！よろしくお願い致します。ただ値下げ交渉している中で値下げしないでそのまま購入の場合は優先させていただきますよろしくお願い致します試着のみの美品ですが箱や本体に保管によるスレや汚れがある場合がありますご了承ください。カラー blackサイズ free購入先 kithtokyo付属なし
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