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HERMES エルメス　ドーヴィル　パースPM ラウンドファスナー　フールトゥ
商品番号 M45552292161
商品名

HERMES エルメス　ドーヴィル　パースPM ラウンドファスナー　フールトゥ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即日、翌日発送予定です^^エルメス　ドーヴィル　パース　PM付属品はございません。カラーブラックサイズ　10×13.5×2内側に小銭入れ、1オープンポケット3財布形/開け口二つ折り素材コットン(キャンバス)柄・デザイン無地コレクションとして購入、自宅冷暗所にて保存していました。革、中のスポンジ数年劣化有り。比較的綺麗な状態だと思います。あくまで中古品となりますので、ご了承の程よろしくお願い致します。プチプチ、防水梱包にて発送予定です。財布形···二つ折りカラー···ブラック、ネイビー
http://narcologia.ru/goods/choice801885.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial638916.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral505032.html

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