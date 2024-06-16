即日、翌日発送予定です^^エルメス ドーヴィル パース PM付属品はございません。カラーブラックサイズ 10×13.5×2内側に小銭入れ、1オープンポケット3財布形/開け口二つ折り素材コットン(キャンバス)柄・デザイン無地コレクションとして購入、自宅冷暗所にて保存していました。革、中のスポンジ数年劣化有り。比較的綺麗な状態だと思います。あくまで中古品となりますので、ご了承の程よろしくお願い致します。プチプチ、防水梱包にて発送予定です。財布形···二つ折りカラー···ブラック、ネイビー



HERMES エルメス ドーヴィル パースPM ラウンドファスナー フールトゥ



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