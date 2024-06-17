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LOEWE ロエベ　リネン　長財布
商品番号 V37545695888
商品名

LOEWE ロエベ　リネン　長財布
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 10,437 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOEWEのリネンの長財布です。約1年半ほど使っておりました。多少の使用感ございますがまだまだ末長く使っていただけるかと思います。ご不明点ありましたらお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。
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