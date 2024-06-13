Fear of God Essentials × New Era Cap 新品

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返品\u0026値下げ交渉はお断りしております。値下げコメントはスルーさせていただきます。複数商品をご購入の方は値下げさせていただきます。即完売品です。かなりレアなモデルです。新品未使用ですが、タグなどはありません。サイズワンサイズ(57.7-61.5cm)FearofGodEssentials×NewEraCapキャップ帽子メジャーリーガー、ジェリー・マニエルを父親に持つデザイナー、ジェリー・ロレンゾが2012年にロサンゼルスでスタートさせたブランドFEAROFGOD。そのディフュージョンラインFEAROFGODESSENTIALSとのコラボレーションモデル。フロントにFEAROFGODESSENTIALSのロゴ、レフトサイドにはニューエラのオールドロゴが入ります。シルエットはニューエラのスナップバックキャップの定番シルエット9FIFTYを、柔らかく低めのクラウンにすることでクラシックな被り心地に仕上げたRETROCROWN9FIFTY。アジャスタブル仕様でサイズ調整が可能です。カラーブラックメッシュ素材新品未使用です。目立った汚れなどはないと思いますが、見落としがある場合がございます。ご理解の上、ご購入下さい。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。BEAMSURBANRESEARCHBEAUTY\u0026YOUTHビューティ\u0026ユースEDITIONTOMORROWLANDRonHermanRHCロンハーマンNIKELABNIKEACGお好きな方