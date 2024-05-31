ENDS and MEANS COTTON LINEN 6 Panel Cap

※プロフィール欄にて注意事項を一読お願い致します。こちらのアイテムは早い者勝ちです。お値下げは基本的に承れませんのでご了承下さい。ブランド:ENDSandMEANS色:OLIVE購入価格:8,250円発売後、すぐに完売するエンズアンドミーンズのキャップ。購入後、イメージが合わなかったので出品致しました。室内試着のみの未使用品です。-ENDSandMEANS-2011年スタートの国産ブランド。ブランドディレクションなどを手掛けている内山氏自身が影響を受けてきたワークやミリタリーをはじめとする古着文化や、ロンドンの音楽、スケートカルチャーなどを融合して作り上げたアイテムはどこか懐かしくもあり、トラッドな雰囲気もあり、味のあるアイテムばかり。全てのアイテムは納得がいくまでディテールに拘り、一切妥協を許さない作りとなっております。製品の多くは純国産で、全国各地から生地を取り寄せたり、各地方の職人に依頼して製作、染色を行うなど、大量生産では為し得ない製品作りが特徴。使い込む毎に味わい深く経年変化するアイテムが多く、長く愛用できるものばかり取り揃えております。norollcomfortablereasongoofycreationbullpen700fillennoyエンノイAlwaythminnanoPrivatebrandbyS.F.Sスタイリスト私物長谷川昭雄1LDKunslacksアンスラックス



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