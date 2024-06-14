needles　new era　コラボキャップ　ニードルス　ニューエラ

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9/23 12:00発売 読売ジャイアンツ×NEEDLES | ニューエラオンラインストア



Needles (ニードルズ) New Era (ニューエラ) EMB BB CAP パープル サイズ:7 5/8

★商品名NEEDLESEMB.BBCAP★カラー ブラック.刺繍部（パピヨン）パープル★サイズ 71/2(59.6cm)NewEraとneedlesのコラボキャップです。5回程着用しております。目立つ汚れやダメージはありませんが、あくまで中古品となるため状態にこだわりのある方はご購入をお控え下さいますようお願いします。※こちらの商品はお値下げ交渉はご遠慮くださいませ。スポーツやストリートシーンを飛び越え、ジャンルを問わず世界的なスタンダードアイテムとして知られる〈NEWERA〉。その代名詞でもある59FIFTYに〈NEEDLES〉が別注したベースボールキャップが登場しました。フロントには〈NEEDLES〉のアイコンでもある蝶の刺繍、バックにはブランドロゴの刺繍が施されています。〈NEEDLES〉らしい、オリジナリティあふれるカラーリングも魅力です。#needles#newera#ニードルス #ニューエラSupreme、シュプリーム、fearofgod、フィアーオブゴッド、Essentials、エッセンシャルズ、Jerrylorenzo、ジェリーロレンゾ、off-white、オフホワイトyeezy、イージー、FOG、RickOwens、リック、stussy、ネペンテス、NEPENTHESカラー...ブラック形...ベースボール