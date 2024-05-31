ルイヴィトン エピ ジッピーオーガナイザー ラウンドファスナー

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数年前、正規店にて購入しました。ルイヴィトンエピジッピーオーガナイザーラウンドファスナー長財布ノワールブラック黒ルイヴィトンド定番のエピの長財布。ラウンドファスナーなのでガバッと開けれるためかなり使いやすいお財布です！どんなシーンでもお似合いになること間違いなし！【サイズ】W21cmH12cm【材質】エピレザー【カラー】ノワール(ブラック)【仕様】札入れ2、小銭入れ1、カードポケット12、その他ポケット1、ペンホルダー1【シリアルナンバー】SN1102個人的に美品ですが、材質的にベタ付きあり。自宅保管、素人検品、素人採寸の誤差等に理解のない方、神経質な方、完璧な商品を求める方はご購入を遠慮してくだ神経質な方はご遠慮下さい。配送は宅急便コンパクトにプチプチで包んで送ります。