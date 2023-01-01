

Paul Smith】折り財布/皮革/マルチストライプ/ロゴ/イタリア製/新品 ...



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2023年最新】ポールスミスストライプ柄折り財布（メンズ）の人気 ...



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人気のメンズ財布



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【PaulSmith】ポールスミス商品名：折り財布カラー：ブラック/黒/マルチカラー/マルチストライプ品質：天然皮革製造：イタリア製サイズ：折り畳んだ状態 縦約9.3cm 横幅約10.5cm開いた状態 縦約9.3cm 横幅約21.8cm大人気インポートブランド、ポールスミスの折り財布です。表地は高級感のあるシンプルな無地のブラック色で使い勝手が良く、内側は定番のマルチストライプ柄のデザインがアクセントになってお洒落です。名刺・カード入れ小銭・コインケースコンパクトなサイズ感のため、ポケットに収納でき、小さなカバンにも入れやすく使い勝手が良いです。男女兼用・ユニセックスで幅広く使用できます。購入後、一度も使用せず保管していました。専用箱・新品タグ付き、未使用品になります。