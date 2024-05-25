デッドストック 90s VINTAGE ヴィンテージ キャップ バイカラー

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商品詳細
deadstock90svintagecapbi-color使い勝手抜群の90年代USキャップ。デザイン、配色具合も抜群で希少なデッドストック。生成り色で馴染みやすく、とても肌触りの良い素材感です。ユニセックスでご着用頂けます。★詳細カラー:生成り×ブルーサイズ:フリー★素材コットン★状態デッドストックNo.665
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