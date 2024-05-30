ドリスヴァンノッテン　ベルト

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ドリスヴァンノッテンのフックラバーベルトになります●サイズ：32インチ程度素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ゴムになっており伸縮性があります●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。