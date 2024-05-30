アルトラ　バイオレンス　ジョジョ　ザ・ハンド　虹村億泰　S グレー　レア

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商品詳細
10/15までの価格です値下げは考えていません一度だけ短時間着用しましたプリント部分もきれいですが素人保管の中古品としてお買い求めくださいユニセックスSサイズカラー···グレーメイドインジャパン 柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖ネック···Uネックネック···クルーネック
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