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アルトラ　バイオレンス　ジョジョ　ザ・ハンド　虹村億泰　S グレー　レア
商品番号 F54310490935
商品名

アルトラ　バイオレンス　ジョジョ　ザ・ハンド　虹村億泰　S グレー　レア
ブランド名 アルトラバイオレンス
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10/15までの価格です値下げは考えていません一度だけ短時間着用しましたプリント部分もきれいですが素人保管の中古品としてお買い求めくださいユニセックスSサイズカラー···グレーメイドインジャパン　柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖ネック···Uネックネック···クルーネック
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