アルトラ　バイオレンス　ジョジョ　ザ・ハンド　虹村億泰　S グレー　レア

10/15までの価格です値下げは考えていません一度だけ短時間着用しましたプリント部分もきれいですが素人保管の中古品としてお買い求めくださいユニセックスSサイズカラー···グレーメイドインジャパン 柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖ネック···Uネックネック···クルーネック



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