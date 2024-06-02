Paul Smith 二つ折り財布

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···二つ折り素材···本革サイズ...縦:7.5cm横:8.5cm幅...約2cm箱と袋もお付けします。数ヶ月使用しましたが好みが変わったのでお譲りいたします。目立った傷や汚れはありません。即購入可能です。
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