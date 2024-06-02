SAINT Mxxxxxx　セントマイケル キャップ WAR

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©️SAINTMxxxxxx セントマイケルWARCAPAW21Drop5。全方位にキャッチーな刺繍をオンしたアイコニックなキャップ。カラー ブラックサイズ ONESIZEセレクトショップにて購入国内正規品質タグ(株式会社アントラクト)着用少なく美品ですが中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。※手作業による特殊なヴィンテージ加工により、1点1点ダメージの風合いが異なります。予めご了承ください。型崩れ影響ありませんので平たくレターパックにて発送致します。※フリマアプリでのみ出品しております。当方が撮った写真や文章が勝手に他のサイト（詐欺サイトや無在庫転売）に使用されていることがございます。発見した際はご注意下さい。#SAINTMxxxxxx#セントマイケルn513133