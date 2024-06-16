MK マイケルコース ストール　マフラー 灰 リバーシブル ブランド 新品メンズ

プロフィール必ずお読みください新品未使用アメリカのマイケルコースストアで購入しました。正規品保証カラーはグレー/シルバーキラキラ糸が編み込んでいますリバーシブルで使えます、ワンサイズ商品、本当におススメ商品ですマフラーはリバーシブルでお使いいただけます。いろんな巻き方を楽しめます。手触りも柔らかく、サイズ165×25cm対象レディース/メンズ他にもMKストール、マフラー、帽子を出品してます。1981年マイケル・コースが自身の名を冠して設立したブランド。本国アメリカにおいては、絶大な支持を得ています。日本においても、100%出資による日本支社マイケル・コースジャパンを設立。表参道店のオープンを皮切りに、2011年より全国の主要百貨店を中心に日本での本格的な店舗展開が開始されました。♪♪アメリカで買い付けしたブランド品を格安で出品しています。商品には絶対の自信があります。品質も値段も自信があります。アメリカの商品の包装（包装材料含む）は日本ほどしっかりしていません。ご了承ください。並行輸入品のため、定価はもともと日本より安く、日本未入荷商品、アメリカ限定商品も数多くご提供致します。100%本物保証包装ですが、リサイクル材を使う場合もあります、割れ物じゃない限りクッション材を使わない場合もありますが、防水や品物に傷つかないように細心を払いますので、神経質な方との取引はお断りします。取り扱うブランド★ケイトスペード★マイケルコース★スターバックス★ディズニー関係★ヴィクトリアシークレット★アディダス★プーマ★クリニーク★エスティローダー★UGG2点MKマイケルコースロゴニット帽帽子マフラーグレーシルバーリバーシブルストールプレゼントショールブランド新品正規品



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