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NANNI ナンニ　イタリア製　テープ通し　スタッズ　ベルト　ブラウン　レザー
商品番号 W61259615562
商品名

NANNI ナンニ　イタリア製　テープ通し　スタッズ　ベルト　ブラウン　レザー
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NANNIナンニ　テープ通しベルトです。カラー···ブラウン素材···本革幅…約30mm全長…約93cmウエストサイズ76〜84cm厚み…約4.7mm固定サイズの為、サイズ調整できません。長期保管（デッドストック）の為、汚れ・傷・メッキのはげ・変色等が付いている場合があります。細かい部分などは写真をご確認ください。新品未使用品ですがデッドストック品の為、気になる方は購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/displease215931.html
http://narcologia.ru/goods/capitation292508.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper269509.html

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