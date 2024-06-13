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商品詳細
NANNIナンニ テープ通しベルトです。カラー···ブラウン素材···本革幅…約30mm全長…約93cmウエストサイズ76〜84cm厚み…約4.7mm固定サイズの為、サイズ調整できません。長期保管（デッドストック）の為、汚れ・傷・メッキのはげ・変色等が付いている場合があります。細かい部分などは写真をご確認ください。新品未使用品ですがデッドストック品の為、気になる方は購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/displease215931.html
http://narcologia.ru/goods/capitation292508.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper269509.html
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NANNI ナンニ イタリア製 テープ通し スタッズ ベルト ブラウン レザー ...
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NANNI ナンニ イタリア製 チェーン スタッズ ベルト ブラウン レザー ...
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