爆レア‼️横濱under grounds compilation mix

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商品詳細
爆レア‼️横濱undergroundscompilationmixになります。サイプレス上野が何処かのインタビューで伝説の一本と話していた爆レアテープです。ステッカー付き。KOHEIJAPAN、ORGAN、サイプレス上野とロベルト吉野が参加しています。クレジットは写真を参考にしてください。日本語ラップ、MONJU、Dinarydeltaforce、PUNPEE、KANDYTOWN、唾奇、空音、KREVAなどお好きな方にお勧めです。この機会にいかがでしょうか？？？
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