ラウンドファスナー カービング ロングウォレット

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閲覧いただきありがとうございます。高級牛革でハンドメイドしたラウンドファスナーの長財布になります。厳選した牛革を使用しています。使い込むほどに柔らかく馴染み、美しいエイジングがお楽しみ頂けます。◆即購入OKです！◆新品です。◆気軽にご質問ください。◆デザインひとつひとつ丁寧にカービングを施したデザインのロングウォレットです。フリーハンドで描くため、1点1点微妙にデザインが異なるのもハンドメイドならではの魅力です※カービングとは何種類もの専用工具を使い、手彫りで柄を描きあげる技術です。【カラー】オレンジ【仕様】札入れ×2カード入れ×8フリーポケット×2小銭入れ×1【サイズ】本体(約):縦20.5×横10.3×マチ2.5cm【素材】表面：ハーマンオークレザー(牛革)内装：栃木レザー(牛革)\u003c注意事項\u003e・ハンドメイド作品の為、既製品の様な完璧なものを求める方、神経質な方はご遠慮いただきますようお願い致します。・表記サイズも数ミリ異なる場合が御座います。・お使いのディスプレイ、環境によって商品の画像の色合いが実物と若干異なって見える場合が御座います。・天然素材を使用しておりますので、革本来のキズや製作時の汚れ等がある場合がございます。・水濡れなどによる色落ちは避けられませんのでご了承ください。#レザー#ラウンドファスナー#ロングウォレット#長財布#新品#カービング#ハンドメイド#栃木レザー#ハーマンオークレザー