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VALLAD io着用 vallad リンガーシャツ
商品番号 B38133089056
商品名

VALLAD io着用 vallad リンガーシャツ
ブランド名 ブラックアイパッチ
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

valladリンガーTになります！valladの公式にて購入、即完品になります。また希少なLサイズで日本人男性に合うサイズ感だと思います！流行りのリンガーシャツで大人気ラッパーのIO君が着用したことでも有名ですね！2回ほど着用したのですが、似合わなかった為出品致しました。質問下さればお答えしますので、まずはコメントください。NIKE（ナイキ）（adidas）アディダス（あいみょん）菅田将暉　小松菜奈　バブアー　リンガー　l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）ユニクロ（uniqlo）arcteryxアークテリクス（オフホワイト）off-white（ワンショルダー）newera（ニューエラ）APE（エイプ）wtaps（ダブルタップス）NBHD（ネイバーフッド）NUMBER(N)INE（ナンバーナイン）ボディバッグ　revolver（リボルバー）stussy（ステューシー）supreme（シュプリーム）メッセンジャーバッグ　Levisリーバイス　ナイキ・アディダス・プーマ・チャンピオン・ラルフローレン・トミー・USA製80s90s00sヴィンテージ古着vintage前期　後期　ベストトラヴィススコットメンズライク　ストリート　vestショルダーバッグ　サコッシュ　ワンショルダー　メッセンジャーバッグ　肩掛け　ボディバッグ　oldgapoldstussyneedlesm56軍パンカットオフ　ブラックデニム　ワイドデニム　ペインターパンツ　ダブルニー　フレア　リーバイス　LevisDIESELラングラー　常田大希　championreverseweaveリバースウィーブ　コムドット　在原みゆ紀ステューシー　vansすてゅーしー　ダブルタップス　wtapsnewbalanceニューバランス　9929902002NIRVANAVALLAD
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