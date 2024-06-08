VALLAD io着用 vallad リンガーシャツ

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valladリンガーTになります！valladの公式にて購入、即完品になります。また希少なLサイズで日本人男性に合うサイズ感だと思います！流行りのリンガーシャツで大人気ラッパーのIO君が着用したことでも有名ですね！2回ほど着用したのですが、似合わなかった為出品致しました。質問下さればお答えしますので、まずはコメントください。NIKE（ナイキ）（adidas）アディダス（あいみょん）菅田将暉 小松菜奈 バブアー リンガー l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）ユニクロ（uniqlo）arcteryxアークテリクス（オフホワイト）off-white（ワンショルダー）newera（ニューエラ）APE（エイプ）wtaps（ダブルタップス）NBHD（ネイバーフッド）NUMBER(N)INE（ナンバーナイン）ボディバッグ revolver（リボルバー）stussy（ステューシー）supreme（シュプリーム）メッセンジャーバッグ Levisリーバイス ナイキ・アディダス・プーマ・チャンピオン・ラルフローレン・トミー・USA製80s90s00sヴィンテージ古着vintage前期 後期 ベストトラヴィススコットメンズライク ストリート vestショルダーバッグ サコッシュ ワンショルダー メッセンジャーバッグ 肩掛け ボディバッグ oldgapoldstussyneedlesm56軍パンカットオフ ブラックデニム ワイドデニム ペインターパンツ ダブルニー フレア リーバイス LevisDIESELラングラー 常田大希 championreverseweaveリバースウィーブ コムドット 在原みゆ紀ステューシー vansすてゅーしー ダブルタップス wtapsnewbalanceニューバランス 9929902002NIRVANAVALLAD