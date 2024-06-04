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RattleTrap ラトルトラップ　本革　ランダム　スタッズ　ベルト　黒
商品番号 G54248556172
商品名

RattleTrap ラトルトラップ　本革　ランダム　スタッズ　ベルト　黒
ブランド名 ラトルトラップ
特別価格 税込 2,301 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RattleTrapランダムスタッズベルトです。素材···本革カラー···ブラック幅…約40mm全長…約104cmウエストサイズ77〜92cm厚み…約3.3mm固定サイズの為、サイズ調整できません。バックルはホックの為、取り外し可能です。長期保管（デッドストック）の為、汚れ・傷・メッキのはげ・変色等が付いている場合があります。細かい部分などは写真をご確認ください。新品未使用品ですがデッドストック品の為、気になる方は購入をお控えください。購入時の金額¥13,200
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