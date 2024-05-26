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NEWERA ポケモン サトシ 帽子 キャップ　新品未使用タグ付　正規店購入品
商品番号 C48403900871
商品名

NEWERA ポケモン サトシ 帽子 キャップ　新品未使用タグ付　正規店購入品
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 5,452 円
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商品詳細

NEWERAニューエラNEWERA×ポケモンコラボキャップ9FIFTYポケモンサトシキャップオプティックホワイトスカーレット×ベジグリーンタグ付きの新品未使用品になります。海外正規店で購入してますのでご安心して購入ください必要ならばその時の袋もお付けしますレッド　赤モデル:9FIFTY(サイズフリー）YOUTH　(6~12歳)YOUTH(6-12才)頭回り：52-55.8cm高さ：11cmつば：6.5cm#ポケモン#pocketmonster#サトシ#サトシコスプレ#newera#アニポケ#サトシ帽子
http://narcologia.ru/goods/waveform372417.html
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