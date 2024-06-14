オールドヴァイオリン 4/4

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商品詳細
こちらはヴァイオリン本体のみの出品となります。恐らくオールドだと思います。サイズは4/4ですが、少し小さめの作りになっています。観賞用でほとんど使用しておりません。現在2番線が切れておりますが、魂柱も良く音が響くよう調整してありますので、柔らかい音がでます。
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